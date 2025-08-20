نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون يشيد بجهود مصر لوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات القضية الفلسطينية.

تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال أكد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

جهود مصر بشأن غزة

وخلال الاتصال، استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل إطلاق سراح الرهائن والأسرى وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

موقف مصر الثابت

وشدد الرئيس السيسي على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إشادة فرنسية بالمساعي المصرية

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تقديره الكبير للجهود المصرية المبذولة لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مع ضرورة الإسراع في بدء عملية إعادة إعمار القطاع.