نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب عن وساطته لوقف الحرب الروسية الأوكرانية: «أحاول دخول الجنة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن تقوده وساطته لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى «دخول الجنة»، مشيرًا مازحًا إلى أن فرصه في نيل النعيم الأبدي ضعيفة في الوقت الحالي.

وفي مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز»، بعد استضافته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعددًا من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، أوضح ترامب: «إذا استطعتُ إنقاذ 7000 شخص أسبوعيًا من الموت، فأعتقد أن هذا جيد. أريد أن أحاول الوصول إلى الجنة إن أمكن».

وعود انتخابية وطموح نوبل للسلام

يُذكر أن أحد أبرز وعود ترامب الانتخابية يتمثل في التوسط لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الرابع.

كما عبّر عن رغبته في الفوز بجائزة نوبل للسلام، معتبرًا أن إنهاء هذا النزاع سيكون أعظم إنجاز دبلوماسي له، وقد يمنحه الجائزة أو – على حد وصفه – «فرصة لدخول الجنة».

صعوبات أمام المفاوضات

ورغم جهوده، يواجه ترامب صعوبة في إقناع موسكو ببدء مفاوضات سلام. فقد التقى الأسبوع الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة منذ عام 2019، خلال اجتماع في ألاسكا.

وأوضح بوتين أن روسيا غير مستعدة لوقف فوري لإطلاق النار، مشترطًا تنازلات إقليمية من أوكرانيا مقابل إنهاء الحرب، وهو ما يلقى معارضة أوروبية واسعة.

استمرار المحادثات برعاية أمريكية

من المتوقع أن تستمر المباحثات بين ترامب وبوتين وزيلينسكي، إلى جانب قادة أوروبيين، خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهود أمريكية حثيثة لإيجاد صيغة لإنهاء النزاع.