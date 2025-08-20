نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مخطط قاتل لحل الدولتين».. إسرائيل تصادق على خطة استيطانية تفصل الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة استيطانية واسعة في منطقة E1 شرقي مدينة القدس المحتلة، تتضمن بناء أكثر من 3،401 وحدة استيطانية، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تهدف إلى تقويض حل الدولتين وفصل الضفة الغربية.

تفاصيل الخطة الاستيطانية

ووفقًا لحركة «سلام الآن» الإسرائيلية، تشمل الخطة إقامة مستوطنة جديدة باسم «عشآهل» تضم 342 وحدة استيطانية ومبانٍ عامة.

وأكدت الحركة أن المصادقة على المشروع تمت بسرعة غير مسبوقة، معتبرة أنه «مخطط قاتل للسلام» لأنه يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويعيق حركة النقل بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم.

أرقام صادمة لخطط الاستيطان

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إلى أن سلطات الاحتلال وافقت منذ بداية عام 2025 على بناء أكثر من 24،338 وحدة استيطانية، من بينها مشروع E1، وهو ما يعكس سياسة إسرائيلية منظمة لإحباط أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تصريحات قادة الاحتلال

كان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قد أعلن أن مخطط E1 يربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدس، ويقطع التواصل العربي بين رام الله وبيت لحم، واصفًا المشروع بأنه «المسمار الأخير في نعش فكرة الدولة الفلسطينية».

خلفية تاريخية للمخطط

تعود محاولات إسرائيل لتنفيذ مشروع E1 إلى تسعينيات القرن الماضي، لكنها واجهت حينها معارضة دولية، خصوصًا من الولايات المتحدة. ومع عودة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة عام 2012، أعيد طرح المشروع، وتمت المصادقة عليه عام 2020 تمهيدًا للتنفيذ.