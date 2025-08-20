الأمم المتحدة: 383 قتيلا من عمال الإغاثة فـي 2024 نصفهم فـي غزة

نيويورك ـ ا.ف.ب: أعلنت الأمم المتحدة أن 383 عامل إغاثة قتلوا في العام 2024، نصفهم تقريبا في قطاع غزة، معتبرة أن هذا المعدل القياسي يشكل «إدانة مخزية» يجب أن تؤدي لوضع حد «للإفلات من العقاب».

وأوضحت المنظمة الدولية لمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، أن حصيلة 202 زادت بنسبة 31 في المئة عن العام السابق، مشيرة إلى أن ذلك «يعود الى العدوان المتواصل على غزة حيث قُتل 181 عاملا إنسانيا، وفي السودان حيث فقد 60 شخصا حياتهم». وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إلى أن العنف ازداد ضد عمال الإغاثة في 21 دولة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، «والجهات الحكومية كانت هي الأكثر مسؤولية».

ورأى أن «الرقم القياسي الجديد الصادم الذي بلغ 383 عامل إغاثة قُتلوا في عام 2024 يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لحماية جميع المدنيين في النزاعات والأزمات، ولإنهاء الإفلات من العقاب».