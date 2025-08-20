متظاهرون فـي صربيا يتهمون الشرطة بارتكاب تجاوزات

بلجراد ـ ا.ف.ب: اتهم المتظاهرون الصرب المناهضون للحكومة الشرطة بضرب وتهديد النشطاء المعتقلين، مما أثار مخاوف من تصاعد حملة القمع بعد أسبوع من المواجهات العنيفة. وتشهد صربيا احتجاجات شبه يومية منذ توفمبر 2024 اندلعت إثر انهيار سقف محطة قطارات أسفر عن مقتل 16 شخصا. أصبح هذا الحادث المأساوي رمزا للفساد المتأصل في البلد الواقع في منطقة البلقان، حيث تحولت المطالبة بتحقيق شفاف إلى دعوات لانتخابات مبكرة. لكن الأسبوع الماضي تحولت التظاهرات التي كانت سلمية في معظمها، إلى عنف في الشارع على مدار عدة ليالٍ، بعد أن هاجم الموالون للرئيس ألكسندر فوتشيتش المتظاهرين وردت شرطة مكافحة الشغب بقوة على تدمير مكاتب حزبه.

