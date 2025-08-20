السعودية تفتتح معرض الدفاع العالمي وتزيد مساحته 58%

الرياض ـ د.ب.أ: يفتتح وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي، الذي يُعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع وتُنظّمه الهيئة خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026 في الرياض على مساحة تزيد بنسبة 58% عن مساحة النسخة الأولى من المعرض، وبقاعة إضافية.
وأكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، في تصريح له أهمية المعرض في تعزيز الشراكات الإستراتيجية، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الدفاعية، وإبراز المنتجات والقدرات المتنامية للمملكة في هذا القطاع الحيوي؛ كونه منصةً عالميةً للخبراء والمُصنّعين وصنّاع القرار في مجال الأمن والدفاع ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح أن المعرض سيمثل أداة إستراتيجية تدعم مساعي البلاد نحو تحقيق مستهدفات التوطين، كما سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين؛ بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعات العسكرية.
