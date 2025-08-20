العالم اليوم - فيديو لانفجار كرة نارية في سماء اليابان.. ما تفسير ذلك؟

انتم الان تتابعون خبر فيديو لانفجار كرة نارية في سماء اليابان.. ما تفسير ذلك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 أغسطس 2025 02:16 مساءً - رصدت كرة نارية في سماء غرب اليابان، ما أثار دهشة السكان ومحبي علم الفلك، فيما أوضح الخبراء أن هذه الحادثة ظاهرة طبيعية وليست غزوا من كائنات فضائية.

وأظهرت صور نشرت عبر الإنترنت كرة ضوئية شديدة السطوع، تمت رؤيتها الثلاثاء من على بعد مئات الكيلومترات بعد الساعة 11 مساء بقليل بالتوقيت المحلي.

وقال يوشيهيكو هاماهاتا الذي كان يقود سيارته في محافظة ميازاكي، في حديث إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) "هبط ضوء أبيض لم أرى مثله من قبل من السماء، وأصبح ساطعا لدرجة أنني استطعت رؤية حدود المنازل المحيطة بنا بوضوح".

وأضاف "بدا الأمر وكأنه ضوء نهار. للحظة، لم أكن أعرف ما حدث، وكنت في غاية الدهشة".

وأوضح مدير متحف سينداي للفضاء في محافظة كاغوشيما جنوب غرب اليابان، توشيهيسا مايدا، أن ما شوهد في سماء المنطقة كان كرة نارية أو نيزكا شديد السطوع، لافتا إلى أن الكرة بدت وكأنها سقطت في المحيط الهادئ.

وقال: "أفاد أناس بأنهم شعروا باهتزاز للهواء"، مشيرا إلى أن هذا الجسم الطائر "كان ساطعا كالقمر".

وبحسب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، يمكن أن يتجاوز حجم الأجسام التي تنتج كرات نارية مترا واحدا.

وتسمى الكرات النارية التي تنفجر في الغلاف الجوي "النيازك اللامعة"، رغم أن مصطلحي "الكرات النارية" و"النيازك اللامعة" يستخدمان غالبا للدلالة إلى المعنى نفسه.