نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من «المسافة صفر».. القسام تهاجم موقعًا إسرائيليًا جنوب غزة وأحد منفذي العملية يفجر نفسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت موقعًا إسرائيليًا مستحدثًا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في محاولة لأسر جنود إسرائيليين، أسفرت عن اشتباكات مباشرة وتفجير انتحاري.

تفاصيل العملية العسكرية

قالت الكتائب، عبر حسابها على منصة «تيليجرام»، إن قوة قسامية مكونة من فصيل مشاة اقتحمت الموقع الإسرائيلي فجر اليوم، حيث استهدفت:

دبابات ميركافا 4 بعبوات «الشواظ» و«العمل الفدائي» وقذائف «الياسين 105».

منازل كان يتحصن بها جنود الاحتلال بـ 6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد، إلى جانب نيران الأسلحة الرشاشة.

اشتباكات من «المسافة صفر»

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها اقتحموا المنازل واشتبكوا مع جنود الاحتلال من «المسافة صفر» باستخدام الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، مشيرة إلى أن أحد القناصة تمكن من قتل قائد دبابة «ميركافا 4».

تأمين الانسحاب وقصف بالمورتر

وأكدت «القسام» أن مقاتليها قصفوا الموقع ومحيطه بعدد من قذائف الهاون لقطع طريق الإمدادات، وتأمين انسحاب القوة المهاجمة من مكان العملية، قبل أن تشهد المنطقة قصفًا عنيفًا بالطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء المصابين.

تفجير استشهادي يختم العملية

وأضافت الكتائب أن أحد منفذي العملية فجر نفسه بعد وصول قوة إنقاذ إسرائيلية إلى المكان، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأكدت أن الهجوم استمر عدة ساعات قبل انسحاب المقاتلين.

الرواية الإسرائيلية

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أكثر من 10 مسلحين هاجموا موقعًا للجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجيش يعتقد أن المجموعة المسلحة كانت تخطط لاقتحام الموقع العسكري واختطاف جنود.