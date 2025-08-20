نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل لم ترد على مقترح الوسطاء بالتهدئة رغم مرور 48 ساعة.. ومصر تكثف اتصالاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لم تقدم أي رد رسمي حتى الآن على مقترح الوسطاء بشأن التهدئة في قطاع غزة، رغم مرور 48 ساعة على تسلمها المقترح، وهو ما يثير حالة من الترقب بشأن المسار السياسي للأزمة.

خلفية عن مقترح الوسطاء

المقترح الذي تسلمته إسرائيل صاغه وسطاء إقليميون ودوليون، ويهدف إلى وقف التصعيد وفتح المجال أمام هدنة إنسانية طويلة الأمد، تسمح بتدفق المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين داخل القطاع.

ويأتي ذلك بعد جولات مكوكية من الاتصالات واللقاءات التي قادتها القاهرة بالشراكة مع أطراف إقليمية ودولية.

الدور المصري في الوساطة

تؤكد المصادر أن مصر تتحرك كوسيط رئيسي من خلال اتصالاتها المستمرة مع كافة الأطراف، بهدف دفع العملية نحو التهدئة، حيث كثفت القاهرة مشاوراتها خلال الساعات الماضية من أجل حث إسرائيل على التعامل بإيجابية مع المقترح.

ترقب إقليمي ودولي

يراء الوسطاء أن الرد الإسرائيلي سيكون حاسمًا في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، سواء بالانتقال إلى مسار سياسي يفتح الطريق أمام حل شامل، أو الدخول في جولة جديدة من التصعيد.

وفي الوقت نفسه، تتابع عواصم إقليمية ودولية باهتمام بالغ تطورات المشهد، لما قد يترتب عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار في المنطقة.