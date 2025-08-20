نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بإيجابية مع مقترح التهدئة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية من أجل دفع إسرائيل للتعامل بصورة إيجابية مع مقترح الوسطاء الخاص بالتهدئة في قطاع غزة.

جهود الوسطاء لتحقيق التهدئة

يأتي ذلك في إطار التحركات المستمرة التي يقوم بها الوسطاء الإقليميون والدوليون لوقف التصعيد في القطاع، وسط تأكيد على أهمية استجابة إسرائيل للمقترح بما يساهم في حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار.

متابعة مصرية متواصلة للأزمة

وأكدت المصادر أن القاهرة تواصل متابعتها الدقيقة لمسار الاتصالات مع مختلف الأطراف، مشددة على أن الجهود المصرية مستمرة للوصول إلى صيغة تضمن التهدئة وفتح المجال أمام حل سياسي شامل.