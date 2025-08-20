نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تطلق القافلة الـ19 من "زاد العزة" بحمولة 2300 طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري عن إطلاق القافلة الـ19 من مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محملة بـ 2300 طن من المساعدات الغذائية والطبية، في إطار الدور المصري المستمر لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تفاصيل القافلة الجديدة

تتضمن القافلة سلالًا غذائية ودقيقًا، إلى جانب نحو 100 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية اللازمة للقطاع، حيث تم توجيهها إلى جنوب غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية للتنسيق

يعمل الهلال الأحمر المصري كـ آلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح البري من الجانب المصري نهائيًا.

حجم المساعدات منذ بداية الأزمة

بلغ إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى القطاع عبر الجهود المصرية أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بفضل جهود نحو 35 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري المنتشرين في المراكز اللوجستية وعلى الحدود.

تأكيد على استمرار الدعم المصري

تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المصرية المستمرة لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي قطاع غزة، بما يعكس التزام مصر بدورها الإنساني والإقليمي في تخفيف معاناة الفلسطينيين.