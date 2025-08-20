العالم اليوم - عالمة مغربية تقود اكتشاف قمر جديد يدور حول "أورانوس"

انتم الان تتابعون خبر عالمة مغربية تقود اكتشاف قمر جديد يدور حول "أورانوس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 أغسطس 2025 01:20 مساءً - أعلن فريق بحثي بقيادة معهد الأبحاث الجنوبي الغربي عن اكتشاف قمر جديد غير معروف يدور حول كوكب أورانوس، مما رفع عدد الأقمار المعروفة لهذا الكوكب إلى 29 قمرا.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إنه تم الكشف عن القمر خلال مراقبة تلسكوبية أجريت في الثاني من فبراير 2025 باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع للوكالة.

وأوضحت العالمة الرئيسية في قسم علوم واستكشاف النظام الشمسي في معهد الأبحاث الجنوبي الغربي، مريم المعتمد: "تم رصد هذا القمر الصغير عبر سلسلة من 10 صور طول كل منها 40 دقيقة، باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam). يعتبر هذا الاكتشاف مهما، لا سيما أن مركبة الفضاء فويجر 2 لم تره خلال تحليقها بجانب أورانوس قبل نحو 40 عاما".

وتابعت المعتمد، وهي واحدة من الأسماء المغربية التي تبرز في علم الفلك: "يوفر تلسكوب جيمس ويب بفضل دقته العالية وحساسيته للأشعة تحت الحمراء قدرة غير مسبوقة على اكتشاف الأجسام البعيدة والخافتة التي كانت خارج نطاق الرصد سابقا. يعكس هذا الاكتشاف استمرار علم الفلك الحديث في تطوير معرفتنا بالبنى المعقدة للنظام الشمسي الخارجي، ويعد امتدادا لإرث مهمات سابقة مثل فويجر 2".

ويقدر قطر القمر الجديد بحوالي 10 كيلومترات، ما يجعله أصغر وأضعف ضوئيا من أصغر الأقمار الداخلية المعروفة سابقا، مما يفسر عدم رؤيته من قبل مسبار فويجر 2 والتلسكوبات السابقة.

وأشار عضو فريق البحث في معهد سيتي، ماثيو تيسكارينو، إلى أن أورانوس يمتلك أكبر عدد من الأقمار الداخلية الصغيرة مقارنة بالكواكب الأخرى، وأن العلاقة المعقدة بين هذه الأقمار وحلقات أورانوس تشير إلى تاريخ فوضوي يتداخل فيه نظام الحلقات مع نظام الأقمار.

ويعد القمر الجديد العضو الرابع عشر في مجموعة الأقمار الصغيرة التي تدور بالقرب من أقمار أورانوس الكبيرة مثل ميرندا، أرييل، أومبريل، تيتانيا، وأوبرون.

ويقع القمر المكتشف على بعد نحو 56 ألف كيلومتر من مركز أورانوس، بين مداري قمر أوفيليا وقمر بيانكا، ويدور في مدار شبه دائري يشير إلى أنه نشأ بالقرب من موقعه الحالي.