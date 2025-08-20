نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر CNN تبرز جهود مصر الإنسانية والإغاثية لدعم الفلسطينيين في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرزت شبكة CNN الأمريكية الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، عبر جهود إنسانية وإغاثية وطبية متواصلة، وذلك خلال زيارة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى المركز اللوجيستي الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر المصري في رفح.

معاينة المستلزمات الطبية المرفوضة من إسرائيل

أشارت الشبكة إلى أن فريقها قام بمعاينة المستلزمات الطبية والأدوات الإغاثية التي رفضت إسرائيل إدخالها إلى القطاع، والتي شملت أسِرّة للعناية المركزة، إمدادات أكسجين، أدوية أساسية، ومستلزمات طبية للأطفال.

واعتبرت الشبكة أن هذا الرفض يمثل خرقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

شرح من الهلال الأحمر المصري

وخلال الزيارة، استمعت CNN إلى شرح مفصل من أمل إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، حول جهود مصر المتواصلة في تقديم الدعم الطبي والإغاثي للفلسطينيين، مؤكدة أن مصر تتحمل دورًا إنسانيًا محوريًا في مواجهة الأزمة.