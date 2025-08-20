نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يستعد لاستدعاء 60 ألف جندي احتياط لشن هجوم على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يعتزم استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط ابتداءً من اليوم، تمهيدًا لشن عملية عسكرية ضد حركة حماس في مدينة غزة، وذلك بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، على الخطط العسكرية المقدمة.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر عسكرية وأمنية، أن أوامر الاستدعاء ستصدر على دفعات متتالية، حيث يُنتظر التحاق ما بين 40 و50 ألف جندي بالخدمة اعتبارًا من 2 سبتمبر المقبل، على أن تُستكمل باقي الدفعات في نوفمبر وديسمبر 2025، ثم خلال فبراير ومارس 2026.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تضاف إلى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يخدمون حاليًا، ليصل العدد الإجمالي المتوقع لجنود الاحتياط المشاركين في الهجوم إلى نحو 130 ألف جندي في وقت ذروة العمليات.

كما أعلن جيش الاحتلال تمديد خدمة العديد من جنود الاحتياط الموجودين بالفعل في الميدان لفترات تتراوح بين 30 و40 يومًا إضافيًا، في إطار التحضيرات العسكرية المكثفة.

ويأتي هذا التطور وسط استمرار التصعيد العسكري في غزة، وتزايد المؤشرات على استعدادات إسرائيل لشن عملية واسعة ضد القطاع خلال الفترة المقبلة.