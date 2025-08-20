العالم اليوم - غزة.. مقتل 30 بينهم 10 من طالبي المساعدات

انتم الان تتابعون خبر غزة.. مقتل 30 بينهم 10 من طالبي المساعدات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 أغسطس 2025 12:24 مساءً - قتل أكثر من 30 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، من بينهم 10 من طالبي المساعدات، استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وأفادت مصادر طبية، بمقتل عائلة مكونة من 5 أفراد من عائلة الداعور، بينهم 3 أطفال، جراء قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شخصين قتل وأصيب عدد آخر، بالإضافة لإنقاذ 5 مواطنين عالقين، جراء استهداف القوات الإسرائيلية منزلاً لعائلة المصري عند مفرق السامر بالقرب من الغرفة التجارية بمدينة غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما قتل 3 مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم خان يونس، جنوبي القطاع.

ووسط قطاع غزة، قتلت مواطنة وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل القوات الإسرائيلية حربها على قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 62,064 فلسطينيا، وإصابة 156,573، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

وأسفرت المجاعة في قطاع غزة عن مقتل 266 مواطنا، بينهم 112 طفلا.