العالم اليوم - وسط جدل حول التطبيق.. البيت الأبيض يدشن حسابا على تيك توك

انتم الان تتابعون خبر وسط جدل حول التطبيق.. البيت الأبيض يدشن حسابا على تيك توك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 أغسطس 2025 12:24 مساءً - أطلق البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، حسابا رسميا على منصة "تيك توك"، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لشركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق لبيع عملياتها في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر شامل في البلاد.

وتضمن الفيديو الأول المنشور على الحساب مقاطع من ظهور الرئيس الأميركي دونالد ترمب العلني، وهو يعلن: "أنا صوتكم".

وتتعرض "بايت دانس"، ومقرها الصين، لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من احتمال تمكينها الحكومة في بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.

ويعد خوارزم "تيك توك"، المسؤول عن تحديد مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون، محورا رئيسيًا للخلاف، حيث يحذر منتقدو التطبيق من إمكانية استغلال الحكومة الصينية له للتأثير على الرأي العام الأميركي، وهو ما دحضته "تيك توك" و"بايت دانس" مرارا.

وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وقع قانونا العام الماضي يلزم "بايت دانس" ببيع عملياتها الأميركية أو التعرض للحظر، غير أن خلفه، دونالد ترامب، مّد المهلة عدة مرات، وكان خرها في 19 يونيو حين أرجأ الموعد النهائي لمدة 90 يوما، رغم أن القانون الذي وقّعه بايدن كان يسمح بتمديد واحد فقط.

وحتى الآن لم تتم أي صفقة بيع.