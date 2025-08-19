العالم اليوم - سبب غامض وراء سير بوتين "بذراع واحدة" خلال لقائه ترامب

انتم الان تتابعون خبر سبب غامض وراء سير بوتين "بذراع واحدة" خلال لقائه ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 08:24 مساءً - كشف خبراء السبب وراء سير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذراع واحدة، في القمة التي جمعته مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، في ألاسكا الأسبوع الماضي.

وظهرت لقطات للزعيمين وهما يسيران معا على بساط أحمر، وكان بوتين يحرك ذراعه اليسرى مع خطواته، بينما ظلت ذراعه اليمنى في الغالب متدلية وثابتة بجانبه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذه المشية الغريبة أثارت تساؤلات كثيرة عبر مر السنوات، إذ حاول كثيرون حل هذا اللغز وفهم سبب مشي بوتين ومسؤولين روسيين بهذه الطريقة.

ويعتقد باحثون أن سر مشية بوتين الغريبة قد يكون مرتبطا بالتدريبات على استخدام الأسلحة التي تلقاها خلال فترة عمله في جهاز الاستخبارات السوفيتي "كي جي بي".

وكتب محللون من البرتغال وإيطاليا وهولندا: "طلب من عملاء "كي جي بي" أن يمسكوا سلاحهم باليد اليمنى بالقرب من الصدر، وأن يتقدموا بجانب واحد، ما يمكنهم من سحب السلاح بسرعة عند مواجهة العدو".

ودرس الباحثون طريقة سير العديد من الشخصيات الروسية، وتوصلوا إلى أن الكثير منهم يسيرون بمشية تعرف باسم "خطوة حامل المسدس"، خصوصا إذا كانوا قد تدربوا في "كي جي بي".

وكان بوتين، قبل أن يتقاعد ويدخل العمل السياسي، قد عمل في جهاز "كي جي بي" لمدة 16 سنة.

كما كشف مراقبون أن فرق الطول بين الزعيمين كان واضحا، فقد بدا ترامب بطوله البالغ مترا و91 سم، أطول بكثير من بوتين، الذي لا يتجاوز طوله مترا و70 سم، مشيرين إلى أنه كان ينتعل أحذية ذات كعوب عالية، وفقا لـ"ديلي ميل".

وكان الزعيمان قد التقيا، الجمعة الماضي، في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية بمدينة أنكوراج بألاسكا، لكنهما لم يتوصلا إلى حل لإيقاف الحرب في أوكرانيا المستعرة منذ ثلاث سنوات ونصف.