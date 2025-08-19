العالم اليوم - غزة.. تفاصيل الاتفاق الذي وافقت عليه حماس "بانتظار إسرائيل"

انتم الان تتابعون خبر غزة.. تفاصيل الاتفاق الذي وافقت عليه حماس "بانتظار إسرائيل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 08:24 مساءً - بعد أن وافقت حركة حماس على اقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ينتظر الوسطاء من مصر وقطر الرد الإسرائيلي بنهاية الأسبوع الجاري، بهدف دخول الحركة وإسرائيل في هدنة تستمر 60 يوما حتى التفاوض على وقف نهائي لإطلاق النار.

وينص اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي وافقت عليه حركة حماس أمس الإثنين، على تطبيق هدنة تستمر 60 يوما وإطلاق سراح الرهائن على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة وإجراء مناقشات حول إنهاء الصراع.

وأفادت وكالة رويترز بأنه من المتوقع أن ترد إسرائيل على الاقتراح بحلول نهاية الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها أن بنود الاتفاق تنص على ما يلي: