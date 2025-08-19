العالم اليوم - لون أسنانك يتحدث عن صحتك.. إليك ما يقول

انتم الان تتابعون خبر لون أسنانك يتحدث عن صحتك.. إليك ما يقول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 08:24 مساءً - أكد خبراء أن أي تغير في لون الأسنان قد يكون مؤشرا على مشكلات صحية واسعة في الجسم، مشيرين إلى أن المراقبة الدورية للأسنان تساهم في الوقاية من أمراض خطيرة.

سواء كانت الأسنان صفراء، أو بها بقع بنية، أو بقع بيضاء طباشيرية، أو ظهرت عليها خطوط زرقاء أو رمادية، فإن كل تغير في لون الأسنان قد يكون أكثر من مجرد مشكلة جمالية. وقد يشير إلى تسوس مبكر، أو إلى مشكلات صحية أوسع، مثل أمراض الكبد، اضطرابات المينا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال ألين تشانغ، فني أسنان، إن الأسنان تعطي علامات تحذيرية مبكرة، مؤكدا إلى أن فحص الأسنان بانتظام سيقي من مشاكل صحية أكبر.

البقع الصفراء

وتتكون البقع الصفراء بسبب كثرة شرب الشاي والقهوة، لكنها قد تكون أيضا مؤشرا على مشاكل في الكبد، بحسب تشانغ.

واضح أن تغير لون الأسنان قد يكون بسبب خلل في الكبد، مشيرا إلى أن اصفرار الأسنان يزداد بسبب تراكم مستويات الصبغة الصفراء في الجسم.

البقع الرمادية

أما اللون الرمادي الباهت فهو علامة على أن تلك السن قد ماتت نتيجة صدمة سابقة.

كما أن لون الأسنان الرمادي قد يرتبط بحالات مثل داء السيلياك، الذي يعيق المينا ويغير لون الأسنان.

ويمكن تغطية هذه العيوب بطريقة تجميلية مثل القشور أو التلبيس.

البقع البنية

البقع البنية قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بتسوس الأسنان.

أما الخطوط البنية فغالبا ما تكون نتيجة الإصابة بالتسمم بالفلور الشديد الناتج عن تناول معدن الفلوريد بشكل مفرط أثناء نمو الأسنان.

وقد يكون الاستخدام غير المناسب للمنتجات المحتوية على الفلور، مثل معجون الأسنان وغسول الفم، سببا رئيسيا في الإصابة بتسمم الفلور، خصوصا عند ابتلاع الأطفال للمعجون.

الخطوط الزرقاء والرمادية

الخطوط الزرقاء والرمادية تشير إلى أن ظهور هذه الخطوط في الأسنان قد يكون ناتجا عن تناول مضادات حيوية في مرحلة الطفولة، ما يؤدي إلى تغلغل هذه الأدوية في الأسنان في مرحلة تكوينها.

البقع البيضاء

ويرغب معظم الناس أن تكون أسنانهم ناصعة البياض، إلا أن البقع البيضاء الطباشيرية علامة للإصابة بالتسوس.

البقع السوداء

قال تشانغ: "أما الصبغات السوداء الداكنة فقد تعني التسوس المتقدم أو موت نسيج اللب".

وتابع: "وفي حالات نادرة، يمكن أن ترتبط بالتعرض للمعادن الثقيلة".

وأكد خبراء أن ملاحظة تغير لون الأسنان باستخدام الأدوات المناسبة هو أحد أبسط الطرق لحماية صحتها على المدى الطويل.

وفقا لمركز البريطاني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعاني 3.7 مليار شخص حول العالم من أمراض الفم.

ويمكن أن يؤدي تسوس الأسنان إلى فقدان الأسنان، أو حتى التهابات تهدد الحياة.