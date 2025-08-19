نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النيابة العامة بالجزائر تكشف تفاصيل صادمة في حادث وادي الحراش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت النيابة العامة لمحكمة الدار البيضاء في الجزائر، اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية حول حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش شرق العاصمة، والذي خلف 18 قتيلا و24 جريحًا.

وأعلن ممثل النيابة العامة إيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت، وهم سائق الحافلة، وقابض التذاكر، والمراقب التقني، ومالك الحافلة، مشيرًا إلى أن الشرطة القضائية أجرت تحقيقًا ابتدائيًا تحت إشراف النيابة.

وكشف التحقيق، وفق المصدر ذاته، أن الحافلة كانت تقل 45 راكبا، أي بما يفوق طاقتها الاستيعابية، كما تبين وجود أعطاب ميكانيكية خطيرة تتعلق بنظامي الفرامل والتوجيه، إلى جانب نقص كبير في الصيانة.

وأضاف أن الحافلة كانت موقوفة عن السير بقرار صادر عن مديرية النقل، ما يطرح تساؤلات حول كيفية عودتها إلى الخدمة.

ويعتبر حادث وادي الحراش واحدًا من أسوأ الكوارث المرورية في الجزائر خلال عام 2025، وأثار موجة غضب شعبي واسعة مع انتشار صور الحافلة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عكست وضعها الميكانيكي المتردي