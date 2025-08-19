نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفية أمريكية: زالوجني يستعد سرا للترشح لرئاسة أوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحفية أمريكية نقلا عن مصادر، أن القائد العام السابق للقوات الأوكرانية والسفير الأوكراني لدى لندن فاليري زالوجني يستعد سرا للترشح لرئاسة أوكرانيا.

وكتبت الصحفية كاتي ليفينغستون على منصة "إكس": "زالوجني يستعد سرا للترشح لمنصب الرئيس.. مقره الرئيسي يعمل بالفعل في لندن، ويجري حاليا تعيين موظفين".

ووفقا لمعلوماتها، قد يتولى قيادة الحملة الانتخابية القائد السابق للقوات المشتركة الأوكرانية الفريق أول سيرغي نايف. ونائبة رئيس الحملة هي فيكتوريا سيومار - عضو البرلمان عن حزب "التضامن الأوروبي".

وترأس العمل الدولي للحملة نائبة رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بولينا ليسينكو. وأشارت ليفينغستون إلى أن الحملة الانتخابية لا تزال غير رسمية، ولم يعلن عن الترشح بعد.

يذكر أن ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو 2024. وألغيت انتخابات الرئاسة الأوكرانية في عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وقد صرح زيلينسكي بأن الانتخابات "غير مناسبة" في الوقت الحالي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف زيلينسكي سابقا بـ "الديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرا إلى أن شعبية زيلينسكي انخفضت إلى 4%.

وفي نهاية يوليو الماضي، ذكر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا نظموا سابقا اجتماعا سريا في جبال الألب بمشاركة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي أندريه يرماك، ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، والقائد العام السابق للقوات الأوكرانية والسفير الأوكراني في لندن فاليري زالوجني، حيث نوقش احتمال إزاحة زيلينسكي عن السلطة. وتريد الولايات المتحدة وبريطانيا ترشيح زالوجني لمنصب رئيس أوكرانيا