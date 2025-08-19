العالم اليوم - بالفيديو.. ذعر ورسائل وداع وألسنة لهب لطائرة في الجو

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ذعر ورسائل وداع وألسنة لهب لطائرة في الجو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 07:20 مساءً - أُجبرت طائرة تابعة لشركة Condor Airlines على الهبوط الاضطراري في جنوب إيطاليا، مساء السبت، بعدما اشتعل أحد محركاتها في الجو، في حادثة أصابت الركاب بحالة من الذعر، ودفع بعضهم إلى إرسال رسائل وداع لعائلاتهم.

الطائرة من طراز بوينغ 757 كانت تُقل 273 راكبًا و8 من أفراد الطاقم، وكانت في طريقها من جزيرة كورفو اليونانية إلى دوسلدورف الألمانية، عندما تعرضت لـخلل في تدفق الهواء داخل أحد المحركات، على ارتفاع نحو 36 ألف قدم، بحسب ما أفاد تلفزيون WDR الألماني.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، لاحظ الركاب اندلاع ألسنة لهب من الجناح الأيمن للطائرة بعد نحو دقائق من الإقلاع، ما أدى إلى حالة من الهلع على متن الرحلة.

وقال أحد الركاب: "فجأة انقطعت الطاقة لعدة ثوانٍ، وأدركنا أننا لم نعد نصعد"، فيما أضاف آخر: "كانت تجربة مرعبة بحق، وأرسلت رسائل وداع لأنني ظننت أن النهاية قد حانت".

الطائرة هبطت اضطراريًا في مطار برينديزي جنوب إيطاليا حوالي الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت المحلي، أي بعد نحو 40 دقيقة فقط من الإقلاع.

وأفادت شركة الطيران في بيان أن الخلل سببه تفاعل كيميائي داخل غرفة الاحتراق بالمحرك، وأوضحت أن "الركاب لم يكونوا في أي لحظة في خطر حقيقي"، وأن الهبوط تم كإجراء احترازي.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو غير موثّقة تُظهر اندلاع لهب متقطع من المحرك الأيمن، كما سُمع في أحد الفيديوهات على تيك توك أصوات انفجارات خفيفة أثناء مرور الطائرة فوق منطقة مأهولة.