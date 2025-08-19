نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يأمل في "دخول الجنة" إذا تمكن من حل النزاع في أوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتمنى دخول الجنة بعد وفاته، ويأمل أن تُسهم جهوده لإنهاء النزاع في أوكرانيا في تحقيق ذلك.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز": "أريد أن يتوقف الصراع في أوكرانيا. لا يوجد جنود أمريكيون يموتون هناك، معظمهم من الروس والأوكرانيين".

وأضاف: "إذا استطعت منع مقتل 7000 شخص أسبوعيا، فأعتقد أن ذلك سيكون رائعا".

وأعرب ترامب عن أمله في دخول الجنة، مع أنه قال إنه "لا يُبلي بلاء حسنا" في ضمان مكانه فيها.

وتابع: "لكن إذا دخلت الجنة، فستكون تسوية النزاع في أوكرانيا أحد الأسباب".

وختم قائلا: "أعتقد أنني تمكنت من إنقاذ أرواح كثيرة في الهند وباكستان، اللتين كانتا على وشك خوض حرب، كانتا تُسقطان طائرات، وربما كانت حربهما ستتحول إلى حرب نووية لو سمحتُ بحدوثها. تفاوضتُ مع الجانبين وأخبرتهما أنني لن أبرم صفقات تجارية معهما في ظل استمرار القتال، حتى يتحقق السلام".

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين لقاء مع زيلينسكي في البيت الأبيض استمر نحو ساعة، وبعد ذلك اجتمع ترامب مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي.

وفي أعقاب هذه المباحثات اتصل ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقش معه خلال 40 دقيقة احتمال عقد لقاء ثلاثي بمشاركة زيلينسكي