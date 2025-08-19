نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: استعادة أوكرانيا القرم وانضمامها إلى "الناتو" مستحيلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كييف لن تتمكن من استعادة شبه جزيرة القرم والانضمام إلى حلف "الناتو" وأن "الأمرين مستحيلان"، وأن "روسيا لن تقبل بوجود عدو على حدودها".

وأضاف أن "شبه جزيرة القرم سلبت من أوكرانيا كما تسلب قطعة الحلوى من يد طفل صغير، ولم تطلق روسيا رصاصة واحدة لاستعادتها"، منتقدا الرئيس السابق باراك أوباما على "تسليمها".

وقال: "الناتو" تحدث عن انضمام أوكرانيا للحلف وهذا أمر مرفوض منذ وقت طويل.. أوكرانيا لن تكون جزءًا من "الناتو".

وأضاف: "روسيا لن تقبل بوجود عدو على حدودها. الجميع متعب من هذه الحرب، وأؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي جنود أمريكيين على الأرض في أوكرانيا".

وتابع: "منحنا أوكرانيا الكثير من الأسلحة الجيدة والكثير من الأموال لكنهم يحاربون دولة أقوى منهم بكثير، والقادة الأوروبيون في الاجتماع بالبيت الأبيض كانوا متفهمين لضرورة أن تقدم أوكرانيا تنازلات في الأراضي".