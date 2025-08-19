العالم اليوم - بوتين اقترح عقد لقاء في موسكو.. وزيلينسكي رد بكلمة من حرفين

انتم الان تتابعون خبر بوتين اقترح عقد لقاء في موسكو.. وزيلينسكي رد بكلمة من حرفين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 06:24 مساءً - أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح عقد لقاء مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في موسكو.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن بوتين اقترح عقد لقاء محتمل مع زيلينسكي في موسكو، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب مصدرين اطلعا على مضمون محادثة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوتين.

وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس: "تحدث بوتين عن موسكو" خلال اتصالهما الإثنين، مضيفا أن زيلينسكي ردّ بـ"لا".

كان ترامب قد قال، الثلاثاء ، إنه لا يريد إضاعة الوقت ويريد فقط إنهاء الحرب الأوكرانية.

ولفت ترامب عقب يوم من لقائه زيلينسكي والقادة الأوروبيين بأنه "سيكون هناك شكل من أشكال الضمانات الأمنية لأوكرانيا ولكن ليس من خلال حلف الناتو"، مضيفا أن أوروبا مستعدة لإرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية.

وأشار إلى أن نوايا الرئيس الروسي بشأن الحرب ستنكشف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا: "أنتظر تعاملا إيجابيا من بوتين وإلا سيكون الوضع صعبا".

وكان ترامب قد قال بعد لقائه زيلينسكي: "هناك فرصة جيدة لإنهاء الحرب، وسنحاول عقد لقاء ثلاثي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا ونأمل أن نتوصل لاتفاق يشمل الشعبين الأوكراني والروسي، ومتفائل بالوصول لحلول جيدة".