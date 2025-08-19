العالم اليوم - مصر.. الزمالك في "ورطة" بعد سحب أرض النادي بأكتوبر

انتم الان تتابعون خبر مصر.. الزمالك في "ورطة" بعد سحب أرض النادي بأكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 05:22 مساءً - دخل نادي الزمالك المصري في أزمة جديدة، عقب قرار وزارة الإسكان سحب قطعة أرض كانت مخصصة لإنشاء فرع للنادي بمدينة 6 أكتوبر، وسط توقعات بتكبد النادي خسائر مالية ضخمة حال استمرار الأزمة.

ونفذت لجنة حكومية، الثلاثاء، قرار سحب أرض الزمالك بمرافقة قوات الشرطة، حيث وضعت لافتة تفيد بأن الأرض باتت تابعة لـ"جهاز مدينة حدائق أكتوبر" بما عليها من منشآت، دون أحقية النادي أو أي جهة أخرى في التصرف بها، فيما توقفت الأعمال داخل الموقع لحين إيجاد حل للأزمة.

ووفق ما أفاد به مصدر بوزارة الإسكان المصرية لموقع "دوت الخليج"، فقد جرى تخصيص قطعة أرض بمساحة 130 فدانا للنادي منذ سنوات لإنشاء فرعه الجديد، غير أن الزمالك "لم يلتزم بتنفيذ المشروعات المتفق عليها وفق الجداول الزمنية المحددة في قرار التخصيص، رغم منحه عدة مهلات سابقة وتوجيه إنذارات متكررة بسحب الأرض في حال عدم استكمال الإنشاءات".

وأضاف المصدر أن "قرار السحب جاء احترازيا لحين ورود خطابات رسمية تمنح النادي مهلة جديدة لاستكمال الأعمال الإنشائية في فرعه الجديد".

إدارة الزمالك تتحرك

من جانبه، قال أمين صندوق نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، حسام المندوه، إن إدارة النادي فوجئت بالأنباء المتداولة حول سحب الأرض منذ يوم الإثنين، على الرغم من امتلاكها مستندات رسمية تثبت مد المهلة الزمنية المقررة للتنفيذ حتى سبتمبر 2026.

وأضاف المندوه في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": "لا نعلم الأسباب الحقيقية وراء القرار، لكننا تقدمنا سابقا بطلب مد المهلة وحصلنا على موافقة رسمية بتمديدها عامين إضافيين حتى 6 سبتمبر 2026".

وتابع: "القرار الوزاري الصادر في سبتمبر 2024 منحنا الحق في بدء أعمال البناء، وكانت المهلة الأولى تنتهي في ديسمبر 2025، فطلبنا التمديد نظرا لضيق الفترة، وبالفعل حصلنا على موافقة رسمية بالتمديد، ومنذ ذلك الوقت يسير العمل بشكل يومي وبمعدل إنجاز جيد".

وأوضح المندوه أن مجلس الإدارة حدد مواعيد لعقد لقاءات مع مسؤولين بالدولة لبحث الأزمة وعرض الموقف بصورة مباشرة.

وبشأن التداعيات، أكد أن "المجلس الحالي كان أول من تعامل بجدية مع المشروع، وأبرمنا بالفعل تعاقدات مع جهات استثمارية عدة، كما قمنا ببيع وحدات ضمن المشروع، وبالتالي فإن الحديث عن سحب الأرض الآن يمثل أزمة كبرى، ليس فقط للنادي وإنما أيضًا للشركاء والمتعاقدين الذين ارتبطوا معنا بعقود قانونية".

"ميدو" على خط الأزمة

ودخل نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" على خط الأزمة، مؤكدا امتلاكه وثائق تثبت سلامة موقف الزمالك القانوني بشأن الأرض المخصصة في مدينة 6 أكتوبر.

وقال "ميدو"، العضو السابق بلجنة التخطيط بالنادي، عبر حسابه على منصة "إكس": "لدي كل الأوراق التي تثبت صحة إجراءات الزمالك، وأناشد المسؤولين دعم النادي بالقانون، ومحاسبة كل من يحاول عرقلته".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة بأن المسؤولين سيدعمون النادي لإدراكهم مدى أهمية هذا المشروع لمستقبل الزمالك واستقراره".

بدوره، كشف لاعب الزمالك السابق، تامر عبد الحميد، أن النادي حصل على نحو 800 مليون جنيه من الاستثمارات والتعاقدات المتعلقة بأرضه في أكتوبر، متسائلًا: "ما مصير تلك الأموال بعد قرار سحب الأرض؟".

تدخل برلماني

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ وصلت الأزمة إلى مجلس النواب، إذ أعلن النائب سليمان وهدان استعداده للتدخل والتواصل مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن "الزمالك مؤسسة وطنية عريقة وأحد أعمدة الرياضة المصرية، وأي أزمة تواجهه تنعكس بالضرورة على ملايين من جماهيره".

وأشار وهدان إلى أن "النادي تكبد التزامات مالية كبيرة وبدأ خطوات جادة لتنفيذ مشروع فرع أكتوبر، وهو ما يستوجب التعامل مع الموقف بحكمة وبحوار يوازن بين حقوق الدولة ومصلحة النادي"، لافتًا إلى أنه "يسعى لتقريب وجهات النظر بين وزارة الإسكان وإدارة الزمالك بما يحافظ على استقرار القلعة البيضاء ويضمن استكمال المشروع".