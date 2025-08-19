العالم اليوم - بعد رد حماس.. إسرائيل تطالب بـ"كل الرهائن" وتتعهد بالحسم

انتم الان تتابعون خبر بعد رد حماس.. إسرائيل تطالب بـ"كل الرهائن" وتتعهد بالحسم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 05:22 مساءً - طالبت إسرائيل، الثلاثاء، بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدة أنها في مرحلة الحسم ضد حركة حماس، وذلك غداة موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، ونطالب بالإفراج عن جميع الرهائن الـ 50".

وتابع مكتب نتنياهو: "نحن في مرحلة اتخاذ القرار النهائي بشأن حماس ولن نترك أي رهينة خلفنا".

كما ذكر مسؤول إسرائيلي أن: "إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن وفقا للمبادئ التي حددها المجلس الوزاري لإنهاء الحرب في غزة".

وكانت حركة حماس قد أعلنت، الإثنين، موافقتها على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قدمته مصر وقطر.

وأوضحت الحركة أنها والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها من الوسيطين المصري والقطري".

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن مقترح وقف إطلاق النار الأحدث في غزة الذي وافقت عليه حركة حماس "يكاد يتطابق" مع خطة سابقة طرحها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "استلمنا الرد كما قلنا من حركة حماس. بالنسبة لنا هو رد إيجابي جدا ويمثل صورة شبه متطابقة لما تمت الموافقة عليه مسبقا من الطرف الإسرائيلي".