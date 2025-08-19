الموفد الأميركي: على إسرائيل اتخاذ «خطوة موازية» فـي لبنان

بيروت ـ ا.ف.ب: اعتبر الموفد الأميركي توم باراك من بيروت أن الحكومة اللبنانية أقدمت على «الخطوة الأولى» في ما يتعلّق بقرار نزع سلاح حزب الله، ويتعين على اسرائيل الآن القيام بخطوة موازية.

وفي أول زيارة الى بيروت بعد التزام السلطات تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام، قال باراك عقب لقائه الرئيس جوزاف عون «هناك دوما مقاربة (تستند على مبدأ) خطوة بخطوة، لكنني أعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها. لقد خطت الخطوة الأولى»، مضيفا «ما نحتاجه الآن هو أن تلتزم اسرائيل بخطوة موازية».