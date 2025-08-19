ألمانيا تتهم الصين وكوريا الشمالية بتهديد الاستقرار الدولي فـي الهندي والهادئ

وكوسوكا (اليابان) ـ د.ب.أ: اتهم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الصين وكوريا الشمالية بتهديد الاستقرار الدولي عبر أعمال عدوانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال فاديفول خلال زيارته لقاعدة الأسطول الأميركي السابع وقاعدة بحرية يابانية في يوكوسوكا، جنوبي طوكيو «ينطبق دائما ما يلي: يجب عدم إحداث إزاحة في الحدود بالقوة: لا في أوروبا، ولا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولا في أي مكان آخر في العالم».

