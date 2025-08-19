مسؤول إيراني: احتمال اندلاع حرب جديدة وارد

طهران ـ د.ب.أ: يرى مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، أنه يُحتمل أن تقع حرب جديدة، وربما بعد تلك الحرب لا تقع حربٌ أخرى، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وقال اللواء صفوي إن «إيران ليست في وقف لإطلاق النار، بل في (مرحلة حرب)»، وأشار إلى أن أي تهدئة قد تنهار في أي لحظة، مضيفا: «لا بروتوكول ولا اتفاقية كُتبت بيننا وبين الإسرائيليين، ولا بيننا وبين الأميركيين». وأوضح في تصريحات الأحد، أن «واشنطن وتل أبيب تعتقدان أنّ السلام يُصنع بالقوة، الأمر الذي يستدعي أن تكون إيران قوية على مستوى المنطقة والعالم»، مشددا على أن «وقف إطلاق النار لا يعني سوى توقف مؤقت للنار، يمكن أن يستأنف في أي لحظة». وأضاف اللواء صفوي: «نحن العسكريون نضع السيناريوهات وفق أسوأ الاحتمالات، ونعدّ الخطط لمواجهة أسوأ السيناريوهات»