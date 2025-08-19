العالم اليوم - أرباح "بي.إتش.بي" للتعدين تتجاوز 9 مليارات دولار في عام

انتم الان تتابعون خبر أرباح "بي.إتش.بي" للتعدين تتجاوز 9 مليارات دولار في عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:24 مساءً - أعلنت شركة التعدين متعددة الجنسيات بي.إتش.بي الثلاثاء ارتفاع أرباحها الصافية القابلة للتوزيع على المساهمين خلال العام المالي الماضي بنسبة 14.2 بالمئة لتصل إلى 9.02 مليار دولار بما يعادل 177.8 سنتا للسهم مقابل 7.9 مليار دولار 155.8 سنتا للسهم خلال العام السابق.

في الوقت نفسه تراجعت الأرباح الأساسية القابلة للتوزيع خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 10.16 مليار دولار بما يعادل 200.2 سنتا للسهم مقابل 13.66 مليار دولار بما يعادل 269.5 سنتا للدولار خلال العام المالي السابق.

كما تراجعت الإيرادات السنوية للشركة إلى 51.26 مليار دولار مقابل 55.66 مليار دولار خلال العام المالي السابق، نتيجة انخفاض أسعار خام الحديد والفحم، مقابل ارتفاع أسعار النحاس.

وأعلنت بي.إتش.بي صرف توزيعات نقدية بمعدل 0.6 دولارا للسهم بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.