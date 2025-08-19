العالم اليوم - الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل كلمة رئيس الفيدرالي

انتم الان تتابعون خبر الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل كلمة رئيس الفيدرالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 01:20 مساءً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء، بفعل تراجع الدولار ووسط توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة قبل كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3336.88 دولار للأونصة (الأوقية).

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3381.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل شؤون السلع لدى يو.بي.إس "يتحرك الذهب في نطاق ضيق منذ أسابيع وسط توتر تجاري وجهود للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وبيانات ضعيفة عن سوق العمل الأميركية، لكننا نعتقد أن المخاطر ستدفعه للارتفاع على المدى المتوسط".

وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين بأن واشنطن ستساعد في ضمان أمن بلاده في أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب الروسية.

ويمكن أن تقدم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة البنك المركزي التي ستعقد في جاكسون هول بولاية وايومنغ من 21 إلى 23 أغسطس توضيحات حول الآفاق الاقتصادية وتوقعات تيسير السياسة النقدية.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المشاركون في السوق حاليا احتمالا بنسبة 83 بالمئة لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.97 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1330.80 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1115.37دولار.