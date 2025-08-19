العالم اليوم - نتنياهو عن ألبانيز: "ضعيف خان إسرائيل"

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو عن ألبانيز: "ضعيف خان إسرائيل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 01:20 مساءً - وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بأنه "سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".

وانتقدت أستراليا، الثلاثاء، قرار إسرائيل سحب تأشيرات الممثلين الدبلوماسيين لكانبيرا لدى السلطة الفلسطينية، معتبرة أنه "غير مبرر".

وأتت خطوة إسرائيل عقب منع أستراليا سياسيا إسرائيليا من اليمين المتطرف من دخول البلاد حيث كان من المقرر أن يقوم بجولة يلقي خلالها خطابات.

كما جاءت في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا عقب إعلان كانبيرا أنها ستعترف بدولة فلسطين في خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان إن سحب تأشيرات الدبلوماسيين كان "رد فعل غير مبرر".

أضافت: "بينما نحتاج الى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تقوم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين".

وكانت أستراليا ألغت الاثنين تأشيرة دخول السياسي الإسرائيلي سيمحا روتمان، وهو ينتمي الى حزب "الصهيونية الدينية" المشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو.

وقال وزير الداخلية الاسترالي توني بورك إن أستراليا لن تقبل بقدوم أشخاص إلى أراضيها لزرع "الفرقة".

وردّا على ذلك، قال وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر إنه سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وطلب من سفارة بلاده في كانبيرا أن تدرس "بعناية أي طلب رسمي أسترالي لتأشيرة دخول الى إسرائيل".

وإلى جانب أستراليا، أعلنت مؤخرا دول عدة من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.