هولندا تعتذر لمصر.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الهولندي لبحث الأوضاع في غزة

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥، اتصالًا هاتفيًا من "كاسبر فيلدكامب" وزير خارجية هولندا، وذلك في إطار التشاور الدوري حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وشدد الوزير عبد العاطي، على أهمية توفير الحماية الأمنية للبعثة الدبلوماسية المصرية فى هولندا، مشيرًا إلى مسئولية الجانب الهولندي بموجب القانون الدولي بحمايتها من أيه تجاوزات، منوهًا بالاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية، ومسئولية الجانب الهولندي عن عدم تكراره وما يؤدى إلى اتخاذ إجراءات من جانبنا في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب الوزير الهولندي عن بالغ الأسف إزاء الحادث الفردي الذي وقع أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي، مشيرًا إلى أنه تحدث في الأمر مع السلطات الأمنية المعنية واعتزامهم تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارة المصرية اتساقًا مع المسئوليات التي تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشددًا على العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بمصر والتي تستند على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة بما يصب في مصلحة الشعبين.

كما تبادل الوزيران، الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي، لنظيره الهولندي استمرار الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى هدنة تضمن وقف إطلاق النار وادخال المساعدات بلا قيود وإطلاق سراح عدد من الأسري الفلسطينيين، وموافقة حماس على غالبية البنود الواردة في مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وأهمية موافقة الجانب الإسرائيلي على هذا المقترح، مستعرضًا زيارته لمعبر رفح مع رئيس الوزراء الفلسطيني والذي يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، وأهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر التي تربط إسرائيل بقطاع غزة، وطلب من نظيره الهولندي استثمار هولندا لدورها داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، واستعرض في هذا السياق التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف النار.

من جانبه، أثنى الوزير الهولندي، على الدور المصري الإيجابي في العمل على التوصل إلى صفقة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محنته الحالية.