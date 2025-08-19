عاجل- 12 اتفاقية وخطاب نوايا بين مصر واليابان لتعزيز الاستثمار في قطاعات استراتيجية بحضور رئيس الوزراء

أحمد جودة - القاهرة - مشاركة رئيس الوزراء في منتدى الاستثمار المصري الياباني

12 اتفاقية وخطاب نوايا بين مصر واليابان لتعزيز الاستثمار في قطاعات استراتيجية بحضور رئيس الوزراء

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أعمال منتدى الاستثمار المصري الياباني، الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الياباني، بمشاركة وزراء ومسؤولين بارزين من الجانبين، على هامش زيارة رئيس الوزراء لليابان للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "تيكاد 9" بمدينة يوكوهاما.

تعزيز التعاون بين مصر واليابان

أكد المنتدى على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث شهد مناقشة مشروعات استثمارية جديدة، وتوقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا تشمل قطاعات التعليم، الطاقة، الصناعة، السياحة، الخدمات اللوجستية، الاقتصاد الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات.

اتفاقيات في قطاع التعليم الفني وتنمية الموارد البشرية

توقيع اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة طوكيو للتعاون في التعليم الفني والتدريب المهني.

تعاون مع "كاسيو" لتطوير قدرات معلمي الرياضيات باستخدام تطبيقات الآلة الحاسبة.

اتفاقية مع "سبريكس" لتطوير مناهج الرياضيات والبرمجة وإنشاء منصة لمتابعة الأداء الأكاديمي.

مشروع مع "ياماها" لتدريس الموسيقى في 100 مدرسة وتدريب المعلمين.

خطاب نوايا مع وزارة التعليم اليابانية لتعزيز نظام التوكاتسو والتعليم الفني.

شراكات استراتيجية في الطاقة والاقتصاد الأخضر

اتفاقية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و"إيتوتشو" اليابانية وأوراسكوم لتطوير مرافق تزويد السفن بالوقود الأخضر (الأمونيا).

تعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر.

استثمارات صناعية وبحث وتطوير

اتفاقية بين مجلس الأعمال المصري الياباني وحكومة طوكيو لتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل اليابانية.

شراكة بين مجموعة العربي و"تويو إيتشي تسوشو" لنقل التكنولوجيا وضمان الجودة.

اتفاقية بين مجموعة العربي وشركتي "كاجيتو" و"أونكيو" لتصنيع أجهزة مرئية تحت علامة "كاجيتو".

دعم السياحة والضيافة

اتفاقية بين "ووترواي" للتنمية ومجموعة طوكيو للفنادق لتدريب العاملين في مجال السياحة والضيافة.

تعاون بين "تايتان كابيتال" اليابانية و"بروموتورز" المصرية في السياحة الترفيهية.

صناعة السيارات وتوطين التكنولوجيا

اتفاقية بين وزارتي الصناعة والاستثمار وشركة "تويوتا تسوشو" للتعاون الاستثماري في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.

خطاب نوايا بين الجامعة المصرية اليابانية وشركة "تويوتا تسوشو" لدعم برامج المنح الدراسية.

جهود مشتركة لتعزيز العلاقات الاستثمارية

أكد الجانبان أن هذه الاتفاقيات جاءت بفضل التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات المصرية واليابانية، بما يعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة لزيادة الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون المشترك.