العالم اليوم - "نخيل" تمنح عقداً بـ 708 مليون دولار لبناء مشروع في جزر دبي

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 10:12 صباحاً - منحت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عقداً بقيمة 2.6 مليار درهم (حوالي 708 مليون دولار) لشركة "فيبريكس للمقاولات" لبناء مشروع "باي فيلاز" في جزر دبي، والذي يضم 636 وحدة فاخرة عبر خمسة أنواع من الخيارات السكنية.

وبحسب بيان صحفي، يرتكز هذا التعاون على العلاقة القائمة بين الشركتين بعد تعاونهما سابقاً في مشروع "الحي الأول غرب" في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات"، إن هذا المشروع يؤكد التزام الشركة بالمساهمة في تشكيل مستقبل دبي، كما يجسد رؤيتها لإنشاء مجمّعات شاطئية استثنائية مزودة بمرافق عالمية المستوى لتعزيز رفاهية السكان والارتقاء بأسلوب حياتهم.

من جانبه، قال سفيان الصالح، العضو المنتدب لمجموعة، فيبريكس للمقاولات، إن المجموعة ملتزمة بتسليم هذا المشروع في الموعد المقرر مع الالتزام التام بأعلى معايير القطاع في إنشائه، من خلال استخدام أحدث التقنيات الإنشائية المتقدمة، والقدرات الداخلية المتخصصة مع الاستعانة بشبكة موثوقة من شركاء سلسلة التوريد لتحقيق رؤية دبي القابضة للعقارات بخصوص هذا المشروع.