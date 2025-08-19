العالم اليوم - استطلاع جديد يوجه ضربة قوية لشعبية ترامب

انتم الان تتابعون خبر استطلاع جديد يوجه ضربة قوية لشعبية ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 09:12 صباحاً - خلص استطلاع رأي لرويترز/إبسوس أغلق، الإثنين، أن نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية ظلت عند أدنى مستوياتها في ولايته الحالية، إذ سجلت 40 بالمئة وسط ضعف في التقييمات من الناخبين من أصول لاتينية.

أجري الاستطلاع الذي استمر 6 أيام في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية مؤشرات على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة وفي الوقت الذي يشرف فيه ترامب على حملة واسعة النطاق ضد الهجرة، وذلك تزامنا مع جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولم تتغير نسبة تأييد ترامب عن استطلاع رويترز/إبسوس في أواخر يوليو الماضي، لكنها انخفضت 7 نقاط مئوية عن الأيام الأولى لعودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي عندما كانت النسبة 47 بالمئة.

وأظهر أحدث استطلاع أن تأييد الأميركيين من أصول لاتينية للرئيس انحسر بعد أن كانوا ممن يميلون له في انتخابات العام الماضي.

وأيد نحو 32 بالمئة منهم أداءه في البيت الأبيض، في أدنى مستويات التأييد لترامب هذا العام.

شمل استطلاع رويترز/إبسوس 4446 بالغا أميركيا في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة وعلى الإنترنت، وكان هامش الخطأ نقطتين مئويتين تقريبا.