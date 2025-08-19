العالم اليوم - ترامب يعرض على زيلينسكي "خريطة الصراع".. هل حاول الضغط عليه؟

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعرض على زيلينسكي "خريطة الصراع".. هل حاول الضغط عليه؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 06:24 صباحاً - عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، خريطة كبيرة في المكتب البيضاوي تُظهر الأراضي التي استولت عليها روسيا في أوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة إنه "قبل التوجه إلى الاجتماع متعدد الأطراف مع القادة الأوروبيين في الغرفة الشرقية من البيت الأبيض"، أجرى ترامب وزيلينسكي نقاشا مطولا بشأن الخريطة، التي عنونت بـ"خريطة الصراع الروسي الأوكراني".

وأوضحت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية أن الجزء الشرقي، المُظلل باللون الوردي، يظهر ما يقارب 20 في المئة من مساحة البلاد الخاضعة للسيطرة الروسية.

وأضافت أن عرض الخريطة جاء "كأداة محتملة لترامب للضغط على زيلينسكي لإعادة النظر في مبدأ الأرض مقابل السلام".

وعلق زيلينسكي على الخريطة بالقول لوسائل الإعلام إنه أطلع ترامب على بعض تفاصيل ساحة المعركة على الخريطة، وشكره عليها.

وأضاف أنه أجرى نقاشا مطولا مع الرئيس الأميركي بشأن الخريطة.

وأوضح: "لقد تجادلت بشأن النسبة الموجودة على الخريطة لأنني أعرف هذه النسبة جيدا".

والتقى قادة أوروبيون من بينهم زيلينسكي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض، الإثنين، وسط الجهود المستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه عقد اجتماعا "جيدا جدا" مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين.