العالم اليوم - الهدف الأكبر للعملية الإسرائيلية الجديدة.. لماذا مدينة غزة؟

انتم الان تتابعون خبر الهدف الأكبر للعملية الإسرائيلية الجديدة.. لماذا مدينة غزة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 04:12 صباحاً - تمثل مدينة غزة الهدف الأكبر الذي ستركز عليه العملية العسكرية الجديدة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته للمرحلة التالية من الحرب، والتي ستركز على مدينة غزة.

فقد أعلنت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تبحث خطة تتضمن مشاركة نحو 80 ألف جندي من ألوية قتالية برية لتطويق مدينة غزة واحتلالها.

ولهذه المدينة أهمية بالغة باعتبارها مركز قطاع غزة، وأحد آخر معاقل حركة حماس.

وتقع المدينة في الجزء الشمالي الغربي من قطاع غزة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتعد غزة أكبر مدن القطاع وتبلغ مساحتها 56 كيلومترا مربعا. وكان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ حوالي 900 ألف نسمة.

وتعتبر المدينة المركز الإداري لمحافظة غزة وتشغل الحيز الأكبر منها. وتضم عددا من الأحياء والمناطق من أبرزها أحياء الرمال والشجاعية والتفاح والزيتون.

وتحيط بالمدينة من الشمال محافظة شمال غزة التي تضم مدن جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. وتحيط بها من الجنوب المحافظة الوسطى التي تضم مخيمي النصيرات والبريج ومدينة دير البلح.

ويقول خبراء إن الجيش الإسرائيلي يسعى، من خلال التركيز على مدينة غزة، إلى إضعاف سيطرة حماس على ما تبقى من القطاع.

لكنهم يشيرون إلى أن "هذه المهمة تبدو محفوفة بالمخاطر وقد تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة".

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الإثنين، إن التقديرات تشير إلى أنه من لحظة بدء العملية العسكرية الجديدة "يمكن تحقيق السيطرة على المنطقة في غضون شهرين تقريبا".