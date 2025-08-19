العالم اليوم - ملك المغرب يأمر بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لساكنة غزة

انتم الان تتابعون خبر ملك المغرب يأمر بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لساكنة غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 04:12 صباحاً - أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء الإثنين، بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لفائدة ساكنة غزة.

وأوضح البلاغ أن هذه المساعدات تشمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة، لا سيما منهم الأطفال والرضع.

وقد حرص الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على أن "يتم إيصال هذه المساعدات الإنسانية، كسابقاتها، عبر الطائرات، وتسليمها بشكل عاجل ومباشر للمستفيدين منها من الأشقاء الفلسطينيين".

وخلص البلاغ إلى أن "هذه الالتفاتة الملكية تعكس انشغال الملك بالوضع الإنساني الدقيق الذي تعيشه ساكنة غزة وانخراطه الراسخ في التخفيف من معاناتها".