العالم اليوم - زيلينسكي: الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستصاغ خلال 10 أيام

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستصاغ خلال 10 أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 03:12 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اجتماعه الثنائي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي يوم الإثنين كان "جيدا للغاية" و"بناء"، بينما التقى القادة الأوروبيون بالرئيس الأميركي لمناقشة ضمانات أمنية من أجل كييف.

وذكر زيلينسكي أنه ناقش مع ترامب "نقاطا شديدة الحساسية" وشدد على أن "الأمن في أوكرانيا يعتمد على الولايات المتحدة" وكذلك أوروبا.

وشدد على أهمية المسائل الإنسانية "مثل تبادل الأسرى واستعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا".

كما أوضح أنه سيتم العمل على تحديد الضمانات الأمنية لكييف على الأرجح في غضون 10 أيام.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماعات: "من المحتمل أن يتم... (الكشف) عن الضمانات الأمنية من قبل شركائنا، وسيظهر المزيد والمزيد من التفاصيل. كل هذا سيتم تحديده رسميا على الورق بطريقة أو بأخرى في غضون أسبوع إلى 10 أيام".

وقال أيضا إن القضايا الإقليمية المرتبطة باتفاق سلام محتمل سيتم العمل عليها بين أوكرانيا وروسيا.

كما أكد الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وأشار أيضا إلى أن "هناك عرضا أوكرانيا لشراء أسلحة أميركية بنحو 90 مليار دولار.. وهناك اتفاق مع أميركا لشراء طائرات مسيرة".