أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات لقاء الرئيس السيسي مع الشيخ ناصر والشيخ خالد آل خليفة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي بمملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، قائد العمليات الخاصة بالمملكة.

أبرز تصريحات اللقاء: رسائل من القيادة البحرينية

الشيخ ناصر بن حمد والشيخ خالد بن حمد نقلا إلى الرئيس السيسي تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الوفد البحريني أشاد بعمق العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين.

التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

الإشادة بجهود الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

موقف الرئيس السيسي:

رحّب الرئيس السيسي بالشيخ ناصر والشيخ خالد، معربًا عن تقدير مصر الكبير لسياسات وجهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

أكد حرص مصر على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك مع البحرين في جميع المجالات.

شدد على أن هذا التعاون يعكس العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، ويخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

لفت إلى أن التعاون «المصري البحريني» يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

القضية الفلسطينية وقطاع غزة:

اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

التأكيد على الجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار.

التشديد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

قضايا إقليمية أخرى: