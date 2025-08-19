نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسيد خلفان بن علي الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري

رسالة أمير قطر للرئيس السيسي:

رئيس الوزراء القطري نقل تحيات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكدًا حرص القيادة القطرية على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، ودعم مشروعات الاستثمار المشترك بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات:

الرئيس أعرب عن تقديره لأخيه سمو أمير قطر، مشددًا على الإرادة المشتركة لفتح آفاق أرحب للعلاقات الثنائية، بما يواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

غزة على رأس الأولويات:

الجانبان أكدا على:

أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.

العمل على الإفراج عن الرهائن والأسرى.

رفض قاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

حل الدولتين أساس السلام:

شدد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط.

إعادة إعمار غزة:

الرئيس السيسي أكد ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

التوافق حول أزمات المنطقة:

اللقاء شهد توافقًا في الرؤى بشأن: