العالم اليوم - الأندية الإنجليزية تقترب من رقم قياسي جديد في سوق الانتقالات

انتم الان تتابعون خبر الأندية الإنجليزية تقترب من رقم قياسي جديد في سوق الانتقالات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 01:20 صباحاً - مع تبقي أسبوعين على نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، تسير أندية البطولة بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي جديد في الإنفاق على اللاعبين الجدد.

ووفقا لمعلومات ذكرها موقع "فوتبول ترانسفيرز" فإن أندية الدوري الإنجليزي أنفقت 2.26 مليار جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعبين منذ بدء فترة الانتقالات الصيفية في مطلع يونيو الماضي.

وجاء ذلك بزيادة قدرها 12.7 في المئة عن 1.97 مليار تم إنفاقها في صيف عام 2024.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم صيف عام 2023، حيث تم إنفاق 2.36 مليار جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يتم عقد المزيد من الصفقات في الفترة المقبل، ويبقى مستقبل بعض اللاعبين مبهما حتى الأول من سبتمبر المقبل، ويبدو أن هناك رقما قياسيا جديدا في الأفق.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي أموالا أكبر من باقي الدوريات الأوروبية الكبرى مجتمعة.

وجاءت أغلى ثلاث صفقات هذا الصيف ليتم إنفاقها على لاعبين من الدوري الألماني، حيث تعاقد ليفربول مع فلوريان فريتز من ليفركوزن مقابل 100 مليون جنيه إسترليني مع إضافات تصل بالصفقة إلى 116 مليون جنيه إسترليني، فيما انضم هوغو إيكتيكي من ينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 69 مليون جنيه إسترليني مع إضافات تصل بالصفقة إلى 79 مليون، فيما تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم السلوفيني بينيامين سيسكو من لايبزغ الألماني مقابل 66.3 مليون تصل إلى 73.7 بالإضافات.

على الجانب الآخر، كانت أندية الدوري الإيطالي الأكثر إنفاقا بعيدا عن الدوري الإنجليزي.

وأنفقت الأندية الإيطالية 783 مليون جنيه إسترليني، لكن ذلك لازال أقل من صافي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي.