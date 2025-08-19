نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأوروبية مستعدة لتقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، يوم الاثنين: "الآن ينتظرنا في الغرفة الأخرى الأشخاص، وجميعهم قدموا من أوروبا، وهم الأشخاص الأكثر نفوذا في أوروبا وهم يريدون تقديم الحماية".

وتابع: "وهم على قناعة ثابتة بذلك ونحن سنساعدهم فيه".

وأكد: "سنبحث هذا اليوم، وسنقدم لهم (للأوكرانيين) حماية جيدة جدا، وأمنا جيدا للغاية".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقائه مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مع قادة كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام للناتو مارك روته.

وسبق لترامب والمندوب الأمريكي الدائم لدى حلف الناتو ماثيو ويتاكر أن صرحا بأن الضمانات الأمنية ستقدم لأوكرانيا من خارج إطار حلف الناتو. ولم تكشف الإدارة الأمريكية حتى الآن ما هي الضمانات التي ستقدمها لكييف.