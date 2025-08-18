نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تطلق برنامجًا شاملًا للمسح الجيولوجي استعدادًا لزيادة الاستثمارات التعدينية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعاون مع شركة عالمية لتوفير بيانات دقيقة عن الثروات المعدنية
أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تستعد لتنفيذ برنامج مسح جيولوجي وحصر شامل على مستوى الجمهورية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.
ويهدف البرنامج إلى تحديد الإمكانات التعدينية التي تتمتع بها مصر، وتوفير بيانات جيولوجية متكاملة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بمجال التعدين.
بوابة رقمية لجذب المستثمرين
وأكد الوزير أن البرنامج الجديد يتوازى مع جهود تطوير المنظومة التعدينية، والتي تشمل إنشاء بوابة رقمية للبيانات الجيولوجية والفرص الاستثمارية، على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بما يتيح للمستثمرين سرعة وسهولة الوصول إلى المعلومات.
لقاء مع شركة "إنترناشوينال ريسورسز هولدنج"
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السيد شايليندير سينها، نائب رئيس شركة إنترناشوينال ريسورسز هولدنج IRH، والسيد كونراد ألديرتون كبير الجيولوجيين بالشركة، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات المعدنية.
اللقاء يأتي استكمالًا للاجتماعات التي بدأت الأسبوع الماضي بالقاهرة، حيث تم بحث سبل التعاون الفني والتكنولوجي في توفير البيانات الجيولوجية للإمكانات التعدينية الموجودة تحت سطح الأرض.
خبرات دولية في المسح الجوي
من جانبها، استعرضت الشركة خبراتها في الخدمات التحضيرية للمسح الجوي، باعتبارها المرحلة الأولية لتحديد أفضل المكامن لمختلف المعادن. وأكد ممثلو الشركة أن توفير بيانات جيولوجية منفتحة وشفافة يرسل رسالة قوية للشركات العالمية بأن مصر جادة في تطوير صناعة التعدين.
استعداد لتوقيع مذكرة تفاهم
وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الجانبين، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون أوائل الشهر المقبل.