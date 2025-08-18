نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اجتماع القادة الأوروبيين مع ترامب وزيلينسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الاثنين، اجتماعاته مع قادة الاتحاد الأوروبي وزعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وكان قد وصل سابقا إلى البيت الأبيض كل من الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وفلاديمير زيلينسكي.

وكما يظهر من البث المباشر فقد بدأ الحدث بمشاركة ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين.

ويستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين في البيت الأبيض زيلينسكي وقادة دول الاتحاد الأوروبي. كما لم يستبعد سابقا إمكانية عقد لقاء ثلاثي لاحق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي في حال نجاح المفاوضات.

وفي يوم المحادثات بواشنطن، قامت كييف باستهداف منشآت البنية التحتية الاستراتيجية الروسية. حيث أفادت مصادر روسية أن وسائل الحرب الإلكترونية الروسية أحبطت يوم الأحد هجوما إرهابيا لطائرة مسيرة أوكرانية من نوع "سبيس" على محطة سمولينسك للطاقة النووية.

كما أعلنت وزارة الأمن الفيدرالي الروسية يوم الاثنين إفشال محاولة جديدة من قبل الأجهزة الأمنية الأوكرانية لتفجير عبوة ناسفة عالية القدرة على جسر القرم.

وفي نفس يوم اجتماع البيت الأبيض، صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن إمدادات النفط إلى المجر قد توقفت كليا بسبب الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "دروجبا" الذي كان يزود هنغاريا وسلوفاكيا بالنفط الروسي.