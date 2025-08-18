نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: نريد عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأوكرنيا وموسكو ستقبل ضمانات أمنية لأوكرانيا في المقال التالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ترغب في عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأوكرنيا، مؤكدًا أن موسكو ستقبل ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأعرب ترامب خلال لقائه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين عن اعتقاده بأن "بوتين وزيلينسكي يمكنهما الاتفاق على شيء ما فيما يتعلق بالتسوية السلمية في أوكرانيا".

وأضاف أنه "من الضروري مناقشة تبادل محتمل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع ترامب أنه أثناء مناقشة "التبادل المحتمل للأراضي" سيتم أخذ خط التماس الحالي على الجبهة في عين الاعتبار.