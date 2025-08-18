العالم اليوم - إسرائيل: وقف الحرب في غزة مرهون بتنفيذ شروطنا

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: وقف الحرب في غزة مرهون بتنفيذ شروطنا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 أغسطس 2025 10:24 مساءً - أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، بأنه " لا وقف شاملا للحرب في غزة إلا بعد تنفيذ شروط إسرائيل".

في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس وقعت تحت ضغط كبير وأن الجيش سيواصل مهامه في غزة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، أن حركة حماس أبدت قبولها لصفقة تتضمن إطلاق سراح الرهائن، بسبب التهديد الإسرائيلي الجدي باحتلال مدينة غزة.

وأوضح كاتس: "حماس وافقت على بحث المقترح فقط بسبب تهديدنا الجدي باحتلال مدينة غزة".

من جانبه قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الإثنين، "نعن في منعطف حاسم في الحرب ونستعد لدخول المرحلة التالية من عملية (عربات جدعون)".

وأضاف زامير: "نحن في خضم حملة متعددة الأبعاد مستمرة وغير مسبوقة، سنركز على تعميق الضرر بحماس في مدينة غزة".

كانت حركة حماس قد أعلنت، الإثنين، موافقتها على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قدمته مصر وقطر.

وأوضحت الحركة أنها والفصائل الفلسطينية أبلغت "موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري".

وكان مسؤول مصري قد أعلن، الإثنين، أن الوسطاء المصريين والقطريين أرسلوا إلى إسرائيل، المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي وافقت عليه حماس، معتبرا أن الكرة باتت "في ملعب إسرائيل".