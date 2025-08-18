نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية جزء من الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن الأسلحة الأمريكية جزء من الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نريد أن نوقف الحرب ونريد دعم الولايات المتحدة وأوروبا"، متجنبا الإجابة عن سؤال حول استعداد كييف للتنازلات الإقليمية.

وأضاف زيلينسكي: "منفتحون على إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا لكننا نحتاج للأمن أولا".

وتابع: "نشكر واشنطن على دعمها العسكري من أجل تقوية الجيش الأوكراني"، كما اشتكى زيلينسكي من أن كييف "تواجه صعوبات في شراء السلاح الأمريكي وتحتاج إلى المزيد من منظومات باتريوت".

وختم زيلينسكي قائلا: "نحتاج لجيش أوكراني قوي وضمانات أمنية سنتحدث عنها اليوم".

ويلتقي الرئيس دونالد ترامب برأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي وحلفائه من القادة الأوروبيين لإطلاعهم على نتائج لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث مستقبل تسوية الأزمة الأوكرانية.